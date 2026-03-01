Atelier d’écriture Médiathèque Virginia Woolf Paris
Atelier d’écriture Médiathèque Virginia Woolf Paris mercredi 25 mars 2026.
Femmes & Métamorphoses
Avec
une voix poétique, venez choisir les mots pour écrire les femmes et
leurs métaphores, avant et maintenant, ici ou ailleurs, des femmes
contraintes aux femmes libres.
Sur inscription
à la médiathèque Virginia Woolf / Téléphone : 01 44 08 12 71 / mail : mediatheque.virginia.woolf@paris.fr
A l’occasion du Printemps des poètes 2026, la médiathèque Virginia Woolf accueille Les Carnets du Passage.
Le mercredi 25 mars 2026
de 10h00 à 12h00
gratuit Public adultes. A partir de 15 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-25T11:00:00+01:00
fin : 2026-03-25T13:00:00+01:00
Date(s) : 2026-03-25T10:00:00+02:00_2026-03-25T12:00:00+02:00
Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris
+33144081271 mediatheque.virginia.woolf@paris.fr
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