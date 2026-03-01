Atelier d’écriture Médiathèque Virginia Woolf Paris

Femmes & Métamorphoses



Avec

une voix poétique, venez choisir les mots pour écrire les femmes et

leurs métaphores, avant et maintenant, ici ou ailleurs, des femmes

contraintes aux femmes libres.

Sur inscription à la médiathèque Virginia Woolf / Téléphone : 01 44 08 12 71 / mail : mediatheque.virginia.woolf@paris.fr

A l’occasion du Printemps des poètes 2026, la médiathèque Virginia Woolf accueille Les Carnets du Passage.

Le mercredi 25 mars 2026

de 10h00 à 12h00

gratuit Public adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-25T11:00:00+01:00

fin : 2026-03-25T13:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-25T10:00:00+02:00_2026-03-25T12:00:00+02:00

Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris

+33144081271 mediatheque.virginia.woolf@paris.fr



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