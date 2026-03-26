Atelier d’écriture Médiathèque Virginia Woolf Paris
Atelier d’écriture Médiathèque Virginia Woolf Paris mercredi 8 avril 2026.
Éclats de joie
Venez poser des mots sur nos moments de bonheur, ces éclats de joie
qui nous traversent, nous transportent et que l’on n’oublie pas. Qu’ils
viennent de l’intérieur ou de l’extérieur, écrire les petits ou les
grands bonheurs ravive leur scintillement.
Sur inscription
à la médiathèque Virginia Woolf / Téléphone : 01 44 08 12 71 / mail : mediatheque.virginia.woolf@paris.fr
La médiathèque Virginia Woolf accueille Les Carnets du Passage.
Le mercredi 08 avril 2026
de 10h00 à 12h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-08T13:00:00+02:00
fin : 2026-04-08T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-08T10:00:00+02:00_2026-04-08T12:00:00+02:00
Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris
+33144081271 mediatheque.virginia.woolf@paris.fr
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