Atelier d’écriture Médiathèque Virginia Woolf Paris

Éclats de joie

Venez poser des mots sur nos moments de bonheur, ces éclats de joie

qui nous traversent, nous transportent et que l’on n’oublie pas. Qu’ils

viennent de l’intérieur ou de l’extérieur, écrire les petits ou les

grands bonheurs ravive leur scintillement.

Sur inscription à la médiathèque Virginia Woolf / Téléphone : 01 44 08 12 71 / mail : mediatheque.virginia.woolf@paris.fr

La médiathèque Virginia Woolf accueille Les Carnets du Passage.

Le mercredi 08 avril 2026

de 10h00 à 12h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-08T13:00:00+02:00

fin : 2026-04-08T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-08T10:00:00+02:00_2026-04-08T12:00:00+02:00

Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris

+33144081271 mediatheque.virginia.woolf@paris.fr



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