Atelier d’écriture, Médiathèque Wacheux, Bruay-la-Buissière

Atelier d’écriture Mardi 24 mars, 14h00 Médiathèque Wacheux Pas-de-Calais
atelier limité à 12 personnes
2026-03-24T14:00:00+01:00 – 2026-03-24T17:00:00+01:00
Création d’une fresque collective et réalisation d’une chanson avec les dix mots choisis par Séverine Loridan. 12 personnes maximum – enfants âgés de 6 ans et plus.
Médiathèque Wacheux Bruay-la-Buissière, place agora Bruay-la-Buissière 62700 Bruay-en-Artois Pas-de-Calais Hauts-de-France
Dis-moi Dix mots
