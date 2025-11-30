Atelier d’écriture Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

Atelier d’écriture Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy dimanche 30 novembre 2025.

À partir de propositions d’écriture créative, les participants seront invités à déployer leur imaginaire et à écrire (récit, fiction…) en lien avec les œuvres exposées et le travail de l’artiste. L’atelier débutera par une brève présentation du parcours et de la démarche artistique de Shelomo Selinger, suivie d’un temps de déambulation libre dans l’exposition (30 minutes), permettant à chacun de s’imprégner des œuvres avant de passer à l’écriture. Aucun prérequis nécessaire, sinon l’envie d’écrire.

Animé par Elise Goldberg, autrice et animatrice d’ateliers d’écriture.

En écho à l’exposition « Bleu / Nuit. L’art après les camps. Une exposition de l’œuvre de Shelomo Selinger ».

Le dimanche 30 novembre 2025

de 16h00 à 17h30

gratuit Tout public.

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112 Av. Jean Jaurès 93700 Drancy

+33141830401 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/Shoah_Memorial