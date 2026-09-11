UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Palais

Atelier d’écriture mensuel Saint-Palais

samedi 10 octobre 2026 · Saint-Palais

Atelier d’écriture mensuel Saint-Palais

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Médiathèque Amikuze
Ville
64120 Saint-Palais
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Saint-Palais

Atelier d’écriture mensuel

Médiathèque Amikuze Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-10 12:00:00

Date(s) :
2026-10-10

Thème : En musique
Atelier d’écriture animé par l’auteur Laurent Platero, de l’association Encres.
Durant cet atelier, nous penserons à une chanson ou à une mélodie qui deviendra notre source d’inspiration pour écrire. Nous imaginerons une scène où cette musique transforme l’ambiance d’un lieu dès son apparition. Nous écrirons un fragment autobiographique ou une micronouvelle de fiction.
Cet atelier est un temps d’échanges, de lectures et d’écriture.
Ouvert à tous et toutes, un simple intérêt pour les mots suffit.
Venez et laissez-vous porter !   .

Médiathèque Amikuze Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 28 72 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier d’écriture mensuel

L’événement Atelier d’écriture mensuel Saint-Palais a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Pays Basque

À voir aussi à Saint-Palais (Pyrénées-Atlantiques)