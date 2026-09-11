Atelier d’écriture mensuel Saint-Palais
samedi 10 octobre 2026 · Saint-Palais
Informations pratiques
Saint-Palais
Atelier d’écriture mensuel
Médiathèque Amikuze Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-10 12:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Thème : En musique
Atelier d’écriture animé par l’auteur Laurent Platero, de l’association Encres.
Durant cet atelier, nous penserons à une chanson ou à une mélodie qui deviendra notre source d’inspiration pour écrire. Nous imaginerons une scène où cette musique transforme l’ambiance d’un lieu dès son apparition. Nous écrirons un fragment autobiographique ou une micronouvelle de fiction.
Cet atelier est un temps d’échanges, de lectures et d’écriture.
Ouvert à tous et toutes, un simple intérêt pour les mots suffit.
Venez et laissez-vous porter ! .
Médiathèque Amikuze Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 28 72
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English : Atelier d’écriture mensuel
L’événement Atelier d’écriture mensuel Saint-Palais a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Pays Basque
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