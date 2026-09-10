Informations pratiques

Villefort

ATELIER D’ÉCRITURE MENSUEL

Avenue de la Gare Villefort Lozère

Tarif : 7 – 7 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13 18:00:00

fin : 2027-03-02 20:00:00

Date(s) :

2026-10-13 2026-11-03 2026-12-01 2027-01-05 2027-02-02 2027-03-02 2027-04-06 2027-05-04 2027-06-08

Atelier d’écriture, chaque 1er mardi du mois à partir du 1er octobre, à la salle des associations à Villefort de 18h à 20h

Une co-production des Foyers ruraux – EVS de Pourcharesses-Villefort et de La Borne. Pour les infos Ameline Bernard 06 58 01 33 31

Tarif à la séance : 7 € + adhésion foyer (13€)

Qu’est-ce qu’un atelier écriture ?

Un espace où essayer des trucs avec le langage, un endroit où entendre des textes de toutes sortes, un temps pour rire et réfléchir simultanément, une petite aventure humaine, un rendez-vous mensuel. Tout ça à la fois ? Tout ça à la fois.

Chaque 1er mardi du mois à partir du 13 octobre, à la Loco48 de 18h à 20h

Atelier animé par Ameline Bernard

Co-production des Foyers ruraux – EVS de Pourcharesses-Villefort et de La Borne. Pour les infos Ameline Bernard 06 58 01 33 31

Tarif à la séance : 7 € + adhésion foyer (13€) .

Avenue de la Gare Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 58 01 33 31

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English :

Writing workshop, every 1st Tuesday of the month from October 1st, at the Salle des Associations in Villefort from 6pm to 8pm

A co-production of the Foyers ruraux – EVS of Pourcharesses-Villefort and La Borne. For further information Ameline Bernard 06 58 01 33 31

Price per session: 7? + membership (13?)

L’événement ATELIER D’ÉCRITURE MENSUEL Villefort a été mis à jour le 2026-09-10 par 48-OT Mont Lozere