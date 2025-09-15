Atelier d’écriture Salle de la Mairie Mialet

Atelier d’écriture Salle de la Mairie Mialet lundi 15 septembre 2025.

Atelier d’écriture

Salle de la Mairie Place de la Mairie Mialet Dordogne

Début : 2025-09-15

fin : 2025-10-20

2025-09-15 2025-10-06 2025-10-20 2025-11-10 2025-11-17 2025-12-01 2025-12-15

Atelier animé gratuitement par Liliane Fauriac, Auteure et Lauréate

du Prix du Périgord Vert.

Salle de la Mairie Place de la Mairie Mialet 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 11 21 67

English : Atelier d’écriture

Free workshop led by Liliane Fauriac, Author and Laureate

of the Prix du Périgord Vert.

German : Atelier d’écriture

Kostenloser Workshop unter der Leitung von Liliane Fauriac, Autorin und Preisträgerin

des Prix du Périgord Vert.

Italiano :

Laboratorio gratuito condotto da Liliane Fauriac, autrice e vincitrice del

del Prix du Périgord Vert.

Espanol : Atelier d’écriture

Taller impartido gratuitamente por Liliane Fauriac, autora y ganadora

del Prix du Périgord Vert.

