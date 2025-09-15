Atelier d’écriture Salle de la Mairie Mialet
Atelier d’écriture Salle de la Mairie Mialet lundi 15 septembre 2025.
Atelier d’écriture
Salle de la Mairie Place de la Mairie Mialet Dordogne
Début : 2025-09-15
fin : 2025-10-20
2025-09-15 2025-10-06 2025-10-20 2025-11-10 2025-11-17 2025-12-01 2025-12-15
Atelier animé gratuitement par Liliane Fauriac, Auteure et Lauréate
du Prix du Périgord Vert.
Salle de la Mairie Place de la Mairie Mialet 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 11 21 67
English : Atelier d’écriture
Free workshop led by Liliane Fauriac, Author and Laureate
of the Prix du Périgord Vert.
German : Atelier d’écriture
Kostenloser Workshop unter der Leitung von Liliane Fauriac, Autorin und Preisträgerin
des Prix du Périgord Vert.
Italiano :
Laboratorio gratuito condotto da Liliane Fauriac, autrice e vincitrice del
del Prix du Périgord Vert.
Espanol : Atelier d’écriture
Taller impartido gratuitamente por Liliane Fauriac, autora y ganadora
del Prix du Périgord Vert.
L’événement Atelier d’écriture Mialet a été mis à jour le 2025-09-12 par Isle-Auvézère