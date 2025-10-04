Atelier d’écriture mixte Maison de la Conversation Paris
Atelier d’écriture mixte Maison de la Conversation Paris samedi 4 octobre 2025.
Un atelier pour écrire, s’inspirer et découvrir le plaisir des mots
Un moment d’écriture ouvert à tou.te.s, gratuit et sans prérequis.
À travers des exercices simples et ludiques, venez explorer votre créativité, partager vos textes (si vous le souhaitez) et retrouver le plaisir des mots dans une ambiance bienveillante.
Le samedi 04 octobre 2025
de 15h00 à 18h00
gratuit
Tout public.
Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/atelier-decriture-mixte-tickets-1708397184969?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org