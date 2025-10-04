Atelier d’écriture mixte Maison de la Conversation Paris

Atelier d’écriture mixte Maison de la Conversation Paris samedi 4 octobre 2025.

Un atelier pour écrire, s’inspirer et découvrir le plaisir des mots

Un moment d’écriture ouvert à tou.te.s, gratuit et sans prérequis.

À travers des exercices simples et ludiques, venez explorer votre créativité, partager vos textes (si vous le souhaitez) et retrouver le plaisir des mots dans une ambiance bienveillante.

Le samedi 04 octobre 2025

de 15h00 à 18h00

gratuit

Tout public.

Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/atelier-decriture-mixte-tickets-1708397184969?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org