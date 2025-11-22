Atelier d’écriture mixte Maison de la Conversation Paris

Un atelier pour écrire, s’inspirer et découvrir le plaisir des mots.

Un moment d’écriture ouvert à tou.te.s, gratuit et sans prérequis.

À travers des exercices simples et ludiques, venez explorer votre créativité, partager vos textes (si vous le souhaitez) et retrouver le plaisir des mots dans une ambiance bienveillante.

Le samedi 22 novembre 2025

de 15h00 à 18h00

gratuit

Tout public.

Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/atelier-decriture-mixte-tickets-1904523514099?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org