Atelier d'écriture – Place Balségur Monflanquin, 23 mai 2025 18:00, Monflanquin.

Lot-et-Garonne

Atelier d'écriture Place Balségur Café Culturel Descaratz ancien CFA Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : 2025-05-23

18:00:00

20:00:00

Date(s) :

2025-05-23

Séance n°1 sur 3.

Apprenons à conduire un entretien et à rédiger des portraits.

Avec l’asso Sous Les Arcades.

Inscription obligatoire.

Place Balségur Café Culturel Descaratz ancien CFA

Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67 descaratz@gmail.com

English : Atelier d’écriture

Session 1 of 3.

Learn how to conduct interviews and write portraits.

With Sous Les Arcades.

Registration required.

German : Atelier d’écriture

Einheit 1 von 3.

Lerne, wie man ein Interview führt und Porträts schreibt.

Mit dem Verein Sous Les Arcades.

Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Sessione 1 di 3.

Imparare a condurre interviste e a scrivere ritratti.

Con l’associazione Sous Les Arcades.

Iscrizione obbligatoria.

Espanol : Atelier d’écriture

Sesión 1 de 3.

Aprenda a realizar entrevistas y a redactar retratos.

Con la asociación Sous Les Arcades.

Inscripción obligatoria.

