Atelier d’écriture Médiathèque du Val d’Amour Mont-sous-Vaudrey

Atelier d’écriture

Médiathèque du Val d’Amour 14 Rue Jules Grevy Mont-sous-Vaudrey Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-22 12:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Atelier d’écriture

Un espace d’expression créative, de poésie et de fantaisie.

Un moment d’exploration et de partage qui s’adresse à tous, aussi bien à ceux qui découvrent l’écriture que ceux qui ont déjà une pratique régulière. Laissez libre cours à votre imagination !

Atelier pour les adultes (à partir de 16 ans), animé par Sarah Leseine (association Butterfly).

Le samedi 22 novembre de 10h à 12h, à la Médiathèque de Mont-sous-Vaudrey.

Gratuit, réservation obligatoire par email (mediatheque@valdamour.com), téléphone (03 84 80 01 44) ou en ligne ci-dessous.

Public

Adultes .

Médiathèque du Val d’Amour 14 Rue Jules Grevy Mont-sous-Vaudrey 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 80 01 44 mediatheque@valdamour.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier d’écriture Mont-sous-Vaudrey a été mis à jour le 2025-10-15 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR