Atelier d’écriture Médiathèque du Val d’Amour Mont-sous-Vaudrey

Médiathèque du Val d’Amour 14 Rue Jules Grevy Mont-sous-Vaudrey Jura
Début : 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-22 12:00:00
Un espace d’expression créative, de poésie et de fantaisie.
Un moment d’exploration et de partage qui s’adresse à tous, aussi bien à ceux qui découvrent l’écriture que ceux qui ont déjà une pratique régulière. Laissez libre cours à votre imagination !
Atelier pour les adultes (à partir de 16 ans), animé par Sarah Leseine (association Butterfly).
Le samedi 22 novembre de 10h à 12h, à la Médiathèque de Mont-sous-Vaudrey.
Gratuit, réservation obligatoire par email (mediatheque@valdamour.com), téléphone (03 84 80 01 44) ou en ligne ci-dessous.
Public
Adultes .
Médiathèque du Val d’Amour 14 Rue Jules Grevy Mont-sous-Vaudrey 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 80 01 44 mediatheque@valdamour.com
