Atelier d’écriture Salle municipale Montapas

Salle municipale Le Bourg Montapas Nièvre
L’association Baz’Arts organise un atelier d’écriture à la salle municipale le samedi 6 décembre de 9h30 à 13h. Le plaisir des mots, le plaisir des lettres, le plaisir d’échanger et de s’aider… tout simplement le plaisir d’écrire ! .
Salle municipale Le Bourg Montapas 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 89 54 24 39
