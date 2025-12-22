Atelier d’écriture

2 Rue Paul Doumer Montargis Loiret

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 15:30:00

fin : 2026-01-10 17:00:00

Date(s) :

2026-01-10

Atelier d’écriture

Venez passer un moment de création et de convivialité, en toute simplicité ! Accessible à tous ! Animée par Aurélie, Ô bien Naître. 20 .

2 Rue Paul Doumer Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 18 48 19 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Writing workshop

L’événement Atelier d’écriture Montargis a été mis à jour le 2025-12-22 par OT MONTARGIS