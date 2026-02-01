Atelier d’écriture Montfort-sur-Meu
Atelier d’écriture Montfort-sur-Meu mercredi 11 février 2026.
Atelier d’écriture
1 Place du Tribunal Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 18:00:00
fin : 2026-02-11 20:00:00
Date(s) :
2026-02-11
Le mercredi 11 février de 18h à 20h, la médiathèque Lagirafe de Montfort-sur-Meu vous propose l’atelier d’écriture Le Genre .
Pour le plaisir d’écrire, de créer et de partager nos textes dans une ambiance chaleureuse et bienveillante, amusons-nous ensemble avec les mots !
Ado/adultes. Sur inscription. Gratuit. .
1 Place du Tribunal Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 94 92
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier d’écriture Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Montfort Communauté