Atelier d’écriture Montfort-sur-Meu

Atelier d’écriture

1 Place du Tribunal Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Début : 2026-02-11 18:00:00

fin : 2026-02-11 20:00:00

2026-02-11

Le mercredi 11 février de 18h à 20h, la médiathèque Lagirafe de Montfort-sur-Meu vous propose l’atelier d’écriture Le Genre .

Pour le plaisir d’écrire, de créer et de partager nos textes dans une ambiance chaleureuse et bienveillante, amusons-nous ensemble avec les mots !

Ado/adultes. Sur inscription. Gratuit. .

1 Place du Tribunal Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne

