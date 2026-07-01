Atelier d’écriture Salle du O de La Perle Montigny-Saint-Barthélemy

vendredi 24 juillet 2026 · Salle du O de La Perle · Montigny-Saint-Barthélemy

Informations pratiques

Montigny-Saint-Barthélemy

Atelier d’écriture

Salle du O de La Perle 2 chemin des ânes Montigny-Saint-Barthélemy Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 10:00:00

fin : 2026-07-24 12:30:00

Date(s) :

2026-07-24

Atelier d’écriture de poésie à La Perle, ferme de la poésie pulsée. Proposé par la poète Anna Serra. .

Salle du O de La Perle 2 chemin des ânes Montigny-Saint-Barthélemy 21390 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 24 82 82 contact.laperleo@gmail.com

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English : Atelier d’écriture

L’événement Atelier d’écriture Montigny-Saint-Barthélemy a été mis à jour le 2026-07-01 par OT des Terres d’Auxois