Atelier d’écriture Salle du O de La Perle Montigny-Saint-Barthélemy
vendredi 24 juillet 2026 · Salle du O de La Perle · Montigny-Saint-Barthélemy
Informations pratiques
Montigny-Saint-Barthélemy
Atelier d’écriture
Salle du O de La Perle 2 chemin des ânes Montigny-Saint-Barthélemy Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:00:00
fin : 2026-07-24 12:30:00
Date(s) :
2026-07-24
Atelier d’écriture de poésie à La Perle, ferme de la poésie pulsée. Proposé par la poète Anna Serra. .
Salle du O de La Perle 2 chemin des ânes Montigny-Saint-Barthélemy 21390 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 24 82 82 contact.laperleo@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier d’écriture
L’événement Atelier d’écriture Montigny-Saint-Barthélemy a été mis à jour le 2026-07-01 par OT des Terres d’Auxois