Atelier d'écriture Montmorillon
samedi 14 mars 2026
9 Avenue Pasteur Montmorillon Vienne
Dans le cadre du Printemps des poètes, Brigitte Blanchet animera un atelier d’écriture sur le thème de La liberté. Force vive, déployée . Venez-vous essayer à l’écriture laissez libre court à votre imaginaire et libérez vos pensées … un instant de liberté.
Pour ados/adultes Gratuit sur inscription au 05 49 91 78 09 .
+33 5 49 91 78 09 mediatheque@ville-montmorillon.fr
