Atelier d’écriture Montmorillon

Atelier d’écriture

9 Avenue Pasteur Montmorillon Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Dans le cadre du Printemps des poètes, Brigitte Blanchet animera un atelier d’écriture sur le thème de La liberté. Force vive, déployée . Venez-vous essayer à l’écriture laissez libre court à votre imaginaire et libérez vos pensées … un instant de liberté.

Pour ados/adultes Gratuit sur inscription au 05 49 91 78 09 .

9 Avenue Pasteur Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 78 09 mediatheque@ville-montmorillon.fr

English : Atelier d’écriture

