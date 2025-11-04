Atelier d’écriture Rue de l’église Mortagne-sur-Gironde
Atelier d’écriture
Rue de l’église Ancien presbytère à côté de l’église Saint Etienne Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Séance découverte à 15 € pour 2 heures puis 20 euros par atelier.
Début : 2025-11-04 17:30:00
fin : 2025-11-06 19:30:00
2025-11-04 2025-11-06
Atelier d’écriture animé par la romancière Claire Gratias, Le cercle des goûteurs de mots .
Rue de l’église Ancien presbytère à côté de l’église Saint Etienne Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 30 71 90 c.gratias@orange.fr
English :
Writing workshop led by novelist Claire Gratias, Le cercle des goûteurs de mots .
German :
Von der Romanautorin Claire Gratias geleiteter Schreibworkshop Le cercle des goûteurs de mots .
Italiano :
Laboratorio di scrittura condotto dalla scrittrice Claire Gratias, Le cercle des goûteurs de mots .
Espanol :
Taller de escritura dirigido por la novelista Claire Gratias, Le cercle des goûteurs de mots .
