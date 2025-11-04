Atelier d’écriture Rue de l’église Mortagne-sur-Gironde

Atelier d’écriture

Rue de l’église Ancien presbytère à côté de l’église Saint Etienne Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Séance découverte à 15 € pour 2 heures puis 20 euros par atelier.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-04 17:30:00

fin : 2025-11-06 19:30:00

Date(s) :

2025-11-04 2025-11-06

Atelier d’écriture animé par la romancière Claire Gratias, Le cercle des goûteurs de mots .

.

Rue de l’église Ancien presbytère à côté de l’église Saint Etienne Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 30 71 90 c.gratias@orange.fr

English :

Writing workshop led by novelist Claire Gratias, Le cercle des goûteurs de mots .

German :

Von der Romanautorin Claire Gratias geleiteter Schreibworkshop Le cercle des goûteurs de mots .

Italiano :

Laboratorio di scrittura condotto dalla scrittrice Claire Gratias, Le cercle des goûteurs de mots .

Espanol :

Taller de escritura dirigido por la novelista Claire Gratias, Le cercle des goûteurs de mots .

L’événement Atelier d’écriture Mortagne-sur-Gironde a été mis à jour le 2025-10-15 par Royan Atlantique