Atelier d'écriture Mots en partage Ribérac samedi 13 décembre 2025.
13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Mots en partage, atelier d'écriture pour adultes novices ou confirmés
13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 26
English :
Mots en partage, writing workshop for novice and experienced adults
German :
Mots en partage, Schreibwerkstatt für erwachsene Anfänger oder Fortgeschrittene
Italiano :
Mots en partage, laboratorio di scrittura per principianti e adulti esperti
Espanol :
Mots en partage, taller de escritura para principiantes y adultos con experiencia
