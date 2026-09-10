Atelier d’écriture, Moulin de Duellas, Saint-Martial-d’Artenset

Informations pratiques

Atelier d’écriture Dimanche 20 septembre, 16h00 Moulin de Duellas Dordogne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer

Et si l’écriture permettait de faire revivre un patrimoine menacé ?

Participez à un atelier d’écriture créative autour des histoires et des mémoires qui risquent de disparaître. À travers des jeux d’écriture et l’imaginaire, chacun sera invité à raviver les traces du passé, à résister à l’oubli et à réimaginer l’avenir.

Aucune expérience en écriture n’est nécessaire : laissez simplement parler votre imagination !

Moulin de Duellas Les Duellas, 24700 Saint-Martial-d’Artenset Saint-Martial-d’Artenset 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 82 39 54 http://www.moulin-duellas.fr Le site du moulin du Duellas est un îlot d’environ 6 hectares sur lequel se trouve un moulin, témoin des anciennes activités industrielles liées à la force hydraulique. Minoterie mais aussi scierie, le moulin du Duellas fournissait également de l’électricité.

Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer

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