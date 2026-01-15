ATELIER D’ÉCRITURE DUNIYA Muret

ATELIER D’ÉCRITURE

DUNIYA 128 Avenue Saint-Germier Muret Haute-Garonne

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 15:00:00

fin : 2026-03-07 17:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Inscrivez- vous pour participer à cet atelier d’écriture autour de l’exposition d’art textile de Céline Dayan, places limitées.

Au sein de l’exposition L’étoffe des rêves de Céline Dayan, nous tisserons des liens et prendrons des mots dans les délicats filets blancs ouvragés de l’artiste. À l’issue de trois moments d’écriture et d’un goûter, nous pourrons offrir, sur une base volontaire évidemment, une restitution de nos écrits devant les œuvres, juste avant le vernissage. Aucun prérequis. Se munir d’un carnet et d’un stylo. Animé par Anne Delpy. 25 .

DUNIYA 128 Avenue Saint-Germier Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 7 83 99 67 96 duniyamuret@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Register to take part in this writing workshop around Céline Dayan’s textile art exhibition, places are limited.

L’événement ATELIER D’ÉCRITURE Muret a été mis à jour le 2026-01-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE