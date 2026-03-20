ATELIER D’ECRITURE Square des Combattants d’Afrique du Nord Muret

ATELIER D’ECRITURE

Square des Combattants d’Afrique du Nord MAISON DES ASSOCIATIONS SALLE B4 1-5 Muret Haute-Garonne

Tarif : 160 – 160 – 200 EUR

160

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-08

Atelier d’écriture avec Hélène Zimmer Parler de soi, dire l’époque

Le PJE vous propose un atelier d’écriture en immersion avec Hélène Zimmer, autrice et scénariste confirmée que vous avez pu rencontrer lors de la Semaine littéraire du PJE. Comment partir de l’intime pour interroger le monde, comment à la fois trouver sa tonalité et y faire résonner notre époque ? C’est le pari d’Hélène Zimmer reprendre un texte ou des notes écrits pour soi, pour leur donner une dimension littéraire. Trois jours d’échange, d’écriture et de mise en voix permettront aux textes de trouver une nouvelle ampleur. 160 .

Square des Combattants d’Afrique du Nord MAISON DES ASSOCIATIONS SALLE B4 1-5 Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 56 84 84 actionculturelle.pje@pjef.net

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English :

Writing workshop with Hélène Zimmer: Talking about ourselves, talking about our times

L’événement ATELIER D’ECRITURE Muret a été mis à jour le 2026-03-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE