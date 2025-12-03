ATELIER D’ÉCRITURE Murviel-lès-Béziers

ATELIER D’ÉCRITURE

Rue de l’abeouradou Murviel-lès-Béziers Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-12-03

Exercices d’écritures sur un thème défini par l’animateur, lectures des textes produits à 15h00 à la Médiathèque Municipale.

Rue de l’abeouradou Murviel-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie +33 4 67 62 16 49 MEDIATHEQUE@MURVIEL-LES-BEZIERS.FR

English :

Writing exercises on a theme defined by the organizer, and readings of the texts produced at 3pm at the Médiathèque Municipale.

German :

Schreibübungen zu einem vom Moderator festgelegten Thema, Lesungen der entstandenen Texte um 15.00 Uhr in der städtischen Mediathek.

Italiano :

Esercizi di scrittura su un tema definito dal facilitatore e lettura dei testi prodotti alle 15.00 presso la Médiathèque Municipale.

Espanol :

Ejercicios de escritura sobre un tema definido por el animador y lectura de los textos producidos a las 15.00 horas en la Médiathèque Municipale.

