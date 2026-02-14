Atelier d’écriture, Musée PAB, Alès

Atelier d’écriture Dimanche 29 mars, 10h00, 14h00 Musée PAB Gard

15€/ 10€* la journée sur inscription obligatoire au 04 66 86 98 69 ou musee.pab@alesagglo.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-29T10:00:00+02:00 – 2026-03-29T12:00:00+02:00

Fin : 2026-03-29T14:00:00+02:00 – 2026-03-29T18:00:00+02:00

Cet atelier d’écriture propose une immersion dans l’œuvre foisonnante de Michel Butor, figure majeure de la littérature contemporaine. Explorateur infatigable des formes et des genres, Butor n’a cessé de remettre en question les frontières entre récit, poésie, essai et écriture du voyage. À partir d’extraits choisis de ses textes, les participants seront invités à expérimenter l’écriture et la liberté créative tout au long de cette journée. Un instant pour soi, presque méditatif, encadré par l’art-thérapeute certifiée et animatrice d’ateliers d’écriture, Isabelle Chevallier-Marchal, dont l’expertise de 28 années dans le domaine de l’édition saura vous offrir un regard professionnel et bienveillant.

À 17h, venez écouter les textes écrits par les participants à l’atelier d’écriture. Un moment précieux dans le musée, à l’occasion du Printemps des poètes.

Gratuit, dans la limite des places disponibles.

Musée PAB 52 montée des Lauriers, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« link »: « mailto:musee.pab@alesagglo.fr »}]

Pour célébrer le centenaire de la naissance de Michel Butor. atelier écriture immersion