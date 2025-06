Atelier d’écriture musicale Le Blanc 25 juin 2025 14:00

Indre

Atelier d’écriture musicale 7 rue George Sand Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-06-25 14:00:00

fin : 2025-07-02 17:00:00

Date(s) :

2025-06-25

Le projet Douce Brise 2 artistes, des mots, qui s’entrechoquent avec une musique arrangée en direct. Comment parler de soi et embarquer l’autre avec soi ? Comment ouvrir le dialogue sans en avoir l’air ?

Dans le cadre de leur résidence à l’Âmot, Titouan Merle (musicien et ingénieur du son) et Mathilde Clozier (écrivaine, poétesse et chanteuse), fondateurs du duo Douce Brise, vous proposent deux ateliers d’écriture musicale gratuits à Carte Blanche.

Ce duo inclassifiable mélange les genres pour créer un moment à part entre poésie et musique.

Venez partager un moment d’écriture et de mise en musique de vos mots. Titouan et Mathilde seront ravis de vous guider pour raconter vos histoires et les faire entendre aux autres ! .

7 rue George Sand

Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 00 94 fontmorond.residence@gmail.com

English :

The Douce Brise project: 2 artists, words that collide with live music. How do you talk about yourself and take the other person with you? How do you open a dialogue without appearing to do so?

German :

Das Projekt Douce Brise: 2 Künstler, Worte, die mit live arrangierter Musik aufeinanderprallen. Wie spricht man über sich selbst und nimmt den anderen mit? Wie kann man einen Dialog eröffnen, ohne dabei den Anschein zu erwecken?

Italiano :

Il progetto Douce Brise: 2 artisti, parole che si scontrano con la musica dal vivo. Come si fa a parlare di sé e a portare con sé l’altra persona? Come aprire un dialogo senza dare l’impressione di farlo?

Espanol :

El proyecto Douce Brise: 2 artistas, palabras que chocan con música en directo. ¿Cómo hablar de uno mismo y llevar consigo a la otra persona? ¿Cómo abrir un diálogo sin que lo parezca?

L’événement Atelier d’écriture musicale Le Blanc a été mis à jour le 2025-06-18 par Destination Brenne