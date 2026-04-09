Atelier d’écriture « Nitassinan », Stimultania, Strasbourg
Atelier d’écriture « Nitassinan », Stimultania, Strasbourg jeudi 9 avril 2026.
Atelier d’écriture « Nitassinan » Jeudi 9 avril, 18h00 Stimultania Bas-Rhin
Gratuit. Places limitées, inscription obligatoire
Début : 2026-04-09T18:00:00+02:00 – 2026-04-09T20:00:00+02:00
Fin : 2026-04-09T18:00:00+02:00 – 2026-04-09T20:00:00+02:00
Pour écrire autour de ce qui nous est donné à voir du monde des Innus, Nitassinan, il nous faudra, comme Yann Datessen, « déconstruire le narratif caricatural ». Nous nous laisserons porter, emporter par ses images, nous nous approcherons d’une réalité tangible mais aussi de l’imaginaire et de l’invisible pour tisser des récits en entrecroisant nos trames.
Nous pouvons, nous aussi, dire et écrire « Notre terre ».
Stimultania 33 rue Kageneck, Strasbourg 67000 Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « mediation-strasbourg@stimultania.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0388236311 »}]
Porté et animé par Christine Daux-Esch de l’association des Chemins d’Écritures. atelier écriture
