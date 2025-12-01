Atelier d’écriture Noël est presque là ! Cense des Possibles Darcey

Atelier d’écriture Noël est presque là !

Violaine et Olivier sont récemment arrivés en Bourgogne et souhaitent y vivre en pleine conscience des enjeux environnementaux. Pour cela ils ont créé Cense des Possibles dans une ancienne ferme au cœur du village de Darcey. C’est maintenant un lieu charmant et gourmand dans lequel ils vous proposent de participer à des activités éco responsables dans le cadre d’ateliers participatifs. Une excellente manière de se former, de développer des apprentissages et d’avancer ensemble sur le chemin d’une consommation plus frugale, plus locale et respectueuse de notre environnement naturel et humain.

Animés par les liens qui se tissent avec leurs hôtes, leurs voisins, ils sont toujours ravis de vous accueillir et de partager leurs apprentissages et leur convivialité.

Leur objectif inspirer votre quotidien et vos envies de vivre mieux en créant du lien.

Le mot “Cense” vous intrigue ? Il signifie “Ferme” dans le Nord, région d’où ils viennent.

Noël est presque là. Pensons aussi aux autres, aux décos

éthiques, aux échanges au coin du feu.. tout un poème à écrire !

Et si vous vous mettiez dans la peau d’un écrivain.e le temps d’un moment ?

Grâce à des écrits faciles et amusants, nous vous proposons d’exercer votre plume en trouvant les bons mots. Ils seront forcément justes car ce sont les vôtres. Une autre façon d’échanger sur les sujets présents. .

