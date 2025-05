Atelier d’Ecriture « Nos vies végétales » Les Echappées du Théâtre de l’Usine – – Théâtre de l’Usine Saint-Céré, 11 juin 2025 15:00, Saint-Céré.

Lot

Atelier d’Ecriture « Nos vies végétales » Les Echappées du Théâtre de l’Usine – Théâtre de l’Usine 18 avenue du docteur Roux Saint-Céré Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-11 15:00:00

fin : 2025-06-11

Date(s) :

2025-06-11

Dans le cadre du temps fort de la saison, « Les Échappées », du 10 au 15 juin 2025.

La compagnie l’hiver nu vous invite à un atelier d’écriture éco-biographique venez raconter votre histoire par le prisme de vos relations au monde végétal… ! En lien avec le spectacle Dialogues des plantes. Pour la convivialité et le plaisir des papilles, un temps de dégustation de végétaux, apportés par les participant·es et par l’équipe artistique, sera proposé, ainsi qu’une petite sortie d’une trentaine de minutes à proximité du Théâtre de l’Usine, pour aller à la rencontre d’une plante (5-10 min de marche).

Sur réservation auprès de la billetterie

Distribution

Avec Claire Perraudeau et Baptiste Etard

.

Théâtre de l’Usine 18 avenue du docteur Roux

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie

English :

As part of the season’s highlight, « Les Échappées », from June 10 to 15, 2025.

The l?hiver nu company invites you to a « co-biographical » writing workshop: come and tell your story through the prism of your relationships with the venereal world… ! In conjunction with the Dialogues des plantes show. For the pleasure of the taste buds, a time for tasting vegetables, brought by the participants and the artistic team, will be proposed, as well as a short outing of about 30 minutes near the The?a?tre de l?Usine, to go and meet a plant (5-10 min walk).

By reservation at the ticket office

Distribution

Starring Claire Perraudeau and Baptiste Etard

German :

Im Rahmen des Saisonhöhepunkts « Les Échappées » (Die Fluchten) vom 10. bis 15. Juni 2025.

Die Compagnie l’hiver nu lädt Sie zu einem « e?co-biographischen » Schreibworkshop ein: Erzählen Sie Ihre Geschichte durch das Prisma Ihrer Beziehungen zur Vegetationswelt… ! In Verbindung mit dem Stück Dialogues des plantes. Für die Geselligkeit und die Gaumenfreuden wird eine Verkostung von Pflanzen angeboten, die von den TeilnehmerInnen und dem künstlerischen Team mitgebracht wurden, sowie ein kleiner Ausflug von etwa 30 Minuten in der Nähe des Theaters der Fabrik, um eine Pflanze zu treffen (5-10 Minuten Fußweg).

Auf Reservierung beim Kartenverkauf

Besetzung

Mit: Claire Perraudeau und Baptiste Etard

Italiano :

Nell’ambito dell’evento clou della stagione, « Les Échappées », dal 10 al 15 giugno 2025.

La compagnia l?hiver nu vi invita a un laboratorio di scrittura « co-biografica »: venite a raccontare la vostra storia attraverso il prisma del vostro rapporto con il mondo venereo… ! In concomitanza con lo spettacolo Dialogues des plantes. Ci sarà anche la possibilità di assaggiare alcuni dei vegetali portati dai partecipanti e dall’équipe artistica, oltre a una breve uscita di circa trenta minuti nei pressi dell’a?tre de l’Usine, per incontrare una pianta (5-10 minuti a piedi).

Previo accordo con la biglietteria

Il cast

Protagonisti Claire Perraudeau e Baptiste Etard

Espanol :

En el marco del plato fuerte de la temporada, « Les Échappées », del 10 al 15 de junio de 2025.

La compañía l’hiver nu le invita a un taller de escritura « co-biográfica »: venga a contar su historia a través del prisma de su relación con el mundo venéreo… ¡! Conjuntamente con el espectáculo Dialogues des plantes. También habrá oportunidad de degustar algunas de las verduras traídas por los participantes y el equipo artístico, así como una breve salida de unos treinta minutos cerca del Teatre de l’Usine, para conocer una planta (5-10 min a pie).

Previa cita en la taquilla

Reparto

Protagonistas Claire Perraudeau y Baptiste Etard

L’événement Atelier d’Ecriture « Nos vies végétales » Les Echappées du Théâtre de l’Usine – Saint-Céré a été mis à jour le 2025-05-24 par OT Vallée de la Dordogne