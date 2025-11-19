Atelier d’écriture novembre 2025 Maillane

Mercredi 19 novembre 2025 de 14h à 16h. 1 Avenue Lamartine Maillane Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-19 14:00:00

fin : 2025-11-19 16:00:00

2025-11-19

Atelier d’écriture juin à la bibliothèque de Maillane

La bibliothèque de Maillane vous invite à participer à son atelier d’écriture, une occasion unique de laisser libre cours à votre créativité.



Que vous soyez écrivain en herbe ou simplement curieux d’explorer le pouvoir des mots, cet atelier est fait pour vous.



Rejoignez nous pour un moment d’inspiration, d’échanges et de découvertes littéraires.



thème sorcière



À partir de 12 ans



Sur réservation. .

1 Avenue Lamartine Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 26 66 90 bibliotheque@maillane.fr

English :

June writing workshop at the Maillane library

German :

Schreibwerkstatt Juni in der Bibliothek von Maillane

Italiano :

Laboratorio di scrittura di giugno presso la biblioteca Maillane

Espanol :

Taller de escritura de junio en la biblioteca maillane

