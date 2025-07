Atelier d’écriture Nuits de Mystère Marnhagues-et-Latour

Atelier d’écriture Nuits de Mystère Marnhagues-et-Latour mercredi 16 juillet 2025.

Atelier d’écriture Nuits de Mystère

Marnhagues-et-Latour Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16

fin : 2025-07-23

Date(s) :

2025-07-16 2025-07-22

Cette année, les Nuits de Mystères montent en puissance nous faisons appel à la compagnie de théâtre Orageuse pour nous accompagner dans la création de l’histoire et des personnages. Pour cela, trois soirées d’ateliers d’écriture sont prévues.

Une quinzaine de bénévoles, petits et grands, prendront part aux ateliers d’écriture. Puis au mois d’août, tout ce que nous aurons imaginé et écrit prendra vie grâce à une semaine d’ateliers de théâtre. Ce sera le moment de transformer les idées en action !

Les représentations publiques auront lieu à l’occasion d’Halloween 2025 :

Jeudi 30 octobre

Vendredi 31 octobre

Samedi 1 novembre

Rendez-vous au Chateau de Latour sur Sorgues .

Marnhagues-et-Latour 12540 Aveyron Occitanie +33 7 70 06 03 11 latour.chateau@orange.fr

English :

This year, Nuits de Mystères is going from strength to strength: we are calling on the Orageuse theater company to help us create the story and the characters. Three evenings of writing workshops are planned.

German :

In diesem Jahr werden die Mysteriennächte noch intensiver: Wir haben die Theatergruppe Orageuse gebeten, uns bei der Entwicklung der Geschichte und der Charaktere zu unterstützen. Dazu sind drei Abende mit Schreibworkshops geplant.

Italiano :

Quest’anno, Nuits de Mystères si sta rafforzando: stiamo chiamando la compagnia teatrale Orageuse per aiutarci a creare la storia e i personaggi. Sono previste tre serate di laboratori di scrittura.

Espanol :

Este año, Nuits de Mystères va viento en popa: llamamos a la compañía de teatro Orageuse para que nos ayude a crear la historia y los personajes. Están previstas tres veladas de talleres de escritura.

L’événement Atelier d’écriture Nuits de Mystère Marnhagues-et-Latour a été mis à jour le 2025-07-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)