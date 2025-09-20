Atelier d’écriture Ludo Bibliothèque Ondres Ondres

Ludo Bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres

Profitez d’un moment privilégié pour libérer votre imagination, jouer avec les mots et explorer différentes formes d’expression littéraire.

Ouvert à tous, que vous soyez débutant, curieux ou passionné d’écriture, cet atelier vous propose un espace bienveillant pour créer, échanger et progresser.

Animé par Laurent Platero, le Bocal Bayonne.

Adulte, Ados sur inscription au 05.59.45.23.59 ou par mail bibliotheque@ondres.fr

De 10h30 à 12h. .

Ludo Bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 23 59 bibliotheque@ondres.fr

