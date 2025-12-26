Atelier d’écriture, Ludo bibliothèque Ondres Ondres

Atelier d’écriture

Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Venez libérer votre imagination, expérimenter avec les mots et explorer plusieurs formes d’expression littéraire.. Ouvert à toutes et tous, que vous soyez débutant, curieux ou passionné d’écriture, cet atelier vous propose un espace bienveillant pour créer, échanger et progresser.

Animé par Laurent Platero, Le Bocal.

Adultes, Ados, sur inscription.

RDV à 10h.

Durée 2h. .

Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 23 59 ludobibliotheque@ondres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier d’écriture

L’événement Atelier d’écriture Ondres a été mis à jour le 2025-12-24 par OT Seignanx