Atelier d’écriture, Ludo bibliothèque Ondres Ondres
Atelier d’écriture, Ludo bibliothèque Ondres Ondres samedi 24 janvier 2026.
Atelier d’écriture
Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Venez libérer votre imagination, expérimenter avec les mots et explorer plusieurs formes d’expression littéraire.. Ouvert à toutes et tous, que vous soyez débutant, curieux ou passionné d’écriture, cet atelier vous propose un espace bienveillant pour créer, échanger et progresser.
Animé par Laurent Platero, Le Bocal.
Adultes, Ados, sur inscription.
RDV à 10h.
Durée 2h. .
Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 23 59 ludobibliotheque@ondres.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier d’écriture
L’événement Atelier d’écriture Ondres a été mis à jour le 2025-12-24 par OT Seignanx