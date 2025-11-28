Atelier d’écriture Médiathèque La Passerelle Ornans
Médiathèque La Passerelle 26 Rue Saint-Laurent Ornans Doubs
Début : 2025-11-28 19:00:00
fin : 2025-11-28 21:00:00
2025-11-28
La médiathèque La Passerelle vous propose un atelier d’écriture sur le thème du visage dans le cadre de l’exposition Regard sur… de Josette Bichet. Il sera animé par Sandrine Kaczmarek.
Le vendredi 28 novembre de 19h à 21h
Gratuit sur inscription à l’accueil de la médiathèque ou au 03 81 62 40 38 ou à mediatheque@ornans.fr .
Médiathèque La Passerelle 26 Rue Saint-Laurent Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 40 38 mediatheque@ornans.fr
