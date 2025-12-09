Atelier d’écriture Où vont les feuilles quand elles volent Maison des Initiatives Citoyennes et Art Saint-Paul-lès-Dax

Atelier d’écriture Où vont les feuilles quand elles volent

Maison des Initiatives Citoyennes et Art 235 avenue du Maréchal Foch Saint-Paul-lès-Dax Landes

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Avec Laura Lalande, marcheuse de mille lieux et écrivaine. Sur la thématique Où vont les feuilles quand elles volent , en clin d’oeil à la librairie Aux feuilles volantes qui organise l’évènement, nous nous donnerons les moyens d’exprimer nos émotions, notre histoire, nos rêves, et nous ouvrir à notre propre langage. Aucun pré-requis, sinon l’envie! Tout public dès 14 ans. De 10h à 12h. .

