Atelier d’écriture Paluel

24 Chemin des Falaises Paluel Seine-Maritime

Début : 2025-11-15 14:00:00

fin : 2025-11-15 16:30:00

2025-11-15

Atelier d’écriture samedi 15 novembre, 14h 16h30 en lien avec ces vidéos insolites, animé par Ginou Lebreton , dans le cadre de l’exposition de Lebel et Legoff.

Participation gratuite, sur inscription 02 35 99 25 46 reservations.closdesfees@mairie-paluel.fr .

