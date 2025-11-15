Atelier d’écriture Paluel
24 Chemin des Falaises Paluel Seine-Maritime
Atelier d’écriture samedi 15 novembre, 14h 16h30 en lien avec ces vidéos insolites, animé par Ginou Lebreton , dans le cadre de l’exposition de Lebel et Legoff.
Participation gratuite, sur inscription 02 35 99 25 46 reservations.closdesfees@mairie-paluel.fr .
