Atelier d’écriture, par ABClivre – Plume, cantine savoureuse Nantes, 3 juin 2025 19:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-03 19:00 – 21:00

Gratuit : non 30 € Adulte

Bienvenue à cet atelier d’écriture créative.Pendant deux heures, nous écrirons à partir de la couleur rouge et de tout ce qu’elle nous inspire. Nous alternerons temps de lecture, d’écriture et d’échanges.Atelier tout à fait accessible pour une première fois.Infos et réservations

Plume, cantine savoureuse Nantes 44000