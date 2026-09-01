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Atelier d’écriture par Les Ateliers à Niort CSC Champclairot Niort

jeudi 17 septembre 2026 · CSC Champclairot · Niort

Atelier d’écriture par Les Ateliers à Niort CSC Champclairot Niort

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
CSC Champclairot
Adresse
20 Square Germaine Clopeau
Ville
79000 Niort
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Niort

Atelier d’écriture par Les Ateliers à Niort

CSC Champclairot 20 Square Germaine Clopeau Niort Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 10:00:00
fin : 2026-09-17 13:00:00

Date(s) :
2026-09-17

Partager le plaisir d’écrire, explorer la fiction, l’autobiographie, la poésie et des jeux d’écriture   .

CSC Champclairot 20 Square Germaine Clopeau Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 34 95 57  atelier.entre.parentheses79@gmail.com

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English : Atelier d’écriture par Les Ateliers à Niort

L’événement Atelier d’écriture par Les Ateliers à Niort Niort a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Niort Marais Poitevin

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