Atelier d’écriture par Les Ateliers à Niort CSC Champclairot Niort
jeudi 17 septembre 2026 · CSC Champclairot · Niort
Informations pratiques
Niort
Atelier d’écriture par Les Ateliers à Niort
CSC Champclairot 20 Square Germaine Clopeau Niort Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 10:00:00
fin : 2026-09-17 13:00:00
Date(s) :
2026-09-17
Partager le plaisir d’écrire, explorer la fiction, l’autobiographie, la poésie et des jeux d’écriture .
CSC Champclairot 20 Square Germaine Clopeau Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 34 95 57 atelier.entre.parentheses79@gmail.com
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English : Atelier d’écriture par Les Ateliers à Niort
L’événement Atelier d’écriture par Les Ateliers à Niort Niort a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Niort Marais Poitevin
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