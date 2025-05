ATELIER D’ÉCRITURE PAR LES PLUMES D’ARAMIS – Gouzens, 31 mai 2025 14:30, Gouzens.

Haute-Garonne

ATELIER D’ÉCRITURE PAR LES PLUMES D’ARAMIS ECRIT DE LA RUE Gouzens Haute-Garonne

Début : 2025-05-31 14:30:00

fin : 2025-05-31

2025-05-31

Pour cette 6ème édition de « l’Écrit de la rue », l’association Les Plumes d’Aramis vous invite à un atelier d’écriture 31 mai à 14h30.

Les routes de l’écriture passent (entr’autres) par le Volvestre avec la nouvelle édition de L’Écrit de la Rue (la sixième déjà !)

Cette année nous vous proposons de Passer à table , façon de parler de nos envies mais aussi d’évoquer à demi-mots quelques secrets.

N’hésitez à venir vous initier à l’écriture, à partager un moment convivial… .

ECRIT DE LA RUE

Gouzens 31310 Haute-Garonne Occitanie +33 6 77 74 09 26 lesplumesdaramis@outlook.fr

English :

For this 6th edition of « L’Écrit de la rue », the association Les Plumes d’Aramis invites you to a writing workshop: May 31 at 2:30pm.

German :

Ausgabe von « l’Écrit de la rue » lädt der Verein Les Plumes d’Aramis Sie zu einem Schreibworkshop ein: 31. Mai um 14.30 Uhr.

Italiano :

Per questa sesta edizione de « L’Écrit de la rue », l’associazione Les Plumes d’Aramis vi invita a partecipare a un laboratorio di scrittura: 31 maggio alle 14.30.

Espanol :

Para esta 6ª edición de « L’Écrit de la rue », la asociación Les Plumes d’Aramis le invita a un taller de escritura: 31 de mayo a las 14.30 h.

L’événement ATELIER D’ÉCRITURE PAR LES PLUMES D’ARAMIS Gouzens a été mis à jour le 2025-05-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE