Pour cette 6ème édition de « l’Écrit de la rue », l’association Les Plumes d’Aramis vous invite à un atelier d’écriture Dimanche 1er juin sur le marché.

Les routes de l’écriture passent (entr’autres) par le Volvestre avec la nouvelle édition de L’Écrit de la Rue (la sixième déjà !)

Cette année nous vous proposons de Passer à table , façon de parler de nos envies mais aussi d’évoquer à demi-mots quelques secrets.

Dimanche 1er juin sur le marché, en présence de Maylis ADHEMAR, autrice de « Bénie soit Sixtine », installée en Volvestre, elle accompagnera l’évènement en signature de ses ouvrages (dont L’école est finie dernier paru chez stock) en compagnie de la librairie « Des Livres et Délices » de Cazères.

N’hésitez à venir vous initier à l’écriture, à partager un moment convivial… .

Place du Préau ECRIT DE LA RUE

Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie +33 6 77 74 09 26 lesplumesdaramis@outlook.fr

English :

For this 6th edition of « L’Écrit de la rue », the association Les Plumes d’Aramis invites you to a writing workshop: Sunday June 1 at the market.

German :

Ausgabe von « l’Écrit de la rue » lädt der Verein Les Plumes d’Aramis Sie zu einem Schreibworkshop ein: Sonntag, den 1. Juni auf dem Markt.

Italiano :

Per questa 6ª edizione de « L’Écrit de la rue », l’associazione Les Plumes d’Aramis vi invita a un laboratorio di scrittura: domenica 1 giugno al mercato.

Espanol :

Para esta 6ª edición de « L’Écrit de la rue », la asociación Les Plumes d’Aramis le invita a un taller de escritura: el domingo 1 de junio en el mercado.

