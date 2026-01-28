Atelier d’écriture partagé

Bibliothèque Le Pertuis Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 09:30:00

fin : 2026-03-07 11:30:00

Date(s) :

2026-03-07

La bibliothèque du Pertuis vous invite à un atelier d’écriture partagé animé par Emmeline.

Aucune qualité rédactionnelle n’est nécessaire.

Le principe est de se laisser porter par les consignes et d’être surpris par le résultat !

Moments riches garantis !

.

Bibliothèque Le Pertuis 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 34 54 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Pertuis library invites you to a shared writing workshop led by Emmeline.

No writing skills required.

The idea is to follow the instructions and be surprised by the results!

Rich moments guaranteed!

L’événement Atelier d’écriture partagé Le Pertuis a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay