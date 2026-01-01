Atelier d’écriture partagé La Barentaise Plassac

Atelier d’écriture partagé

La Barentaise 52 avenue de Haute-Saintonge Plassac Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2026-01-10 15:00:00

2026-01-10

L’Atelier d’Écriture Partagé est un atelier d’écriture qui permet à chaque personne d’accéder à son potentiel créateur et de donner un élan naturel à sa faculté d’expression

La Barentaise 52 avenue de Haute-Saintonge Plassac 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 66 40 38

The Atelier d?Écriture Partagé is a writing workshop that allows each person to access their creative potential and give a natural impetus to their faculty of expression

