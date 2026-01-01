Atelier d’écriture partagé La Barentaise Plassac
Atelier d’écriture partagé La Barentaise Plassac samedi 10 janvier 2026.
Atelier d’écriture partagé
La Barentaise 52 avenue de Haute-Saintonge Plassac Charente-Maritime
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10 15:00:00
fin : 2026-01-10
Date(s) :
2026-01-10
L’Atelier d’Écriture Partagé est un atelier d’écriture qui permet à chaque personne d’accéder à son potentiel créateur et de donner un élan naturel à sa faculté d’expression
.
La Barentaise 52 avenue de Haute-Saintonge Plassac 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 66 40 38
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Atelier d?Écriture Partagé is a writing workshop that allows each person to access their creative potential and give a natural impetus to their faculty of expression
L’événement Atelier d’écriture partagé Plassac a été mis à jour le 2026-01-07 par Offices de Tourisme de Jonzac