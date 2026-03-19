Atelier d’écriture paysages nouveaux Boulevard Paul d’Estournelles de Constant Le Mans
Atelier d’écriture paysages nouveaux Boulevard Paul d’Estournelles de Constant Le Mans mardi 19 mai 2026.
Atelier d’écriture paysages nouveaux
Boulevard Paul d’Estournelles de Constant B.U. Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 18:30:00
fin : 2026-05-19 20:00:00
Date(s) :
2026-05-19
Laissez-vous aller au plaisir d’écrire ! Chaque mois, la bibliothèque universitaire vous propose un atelier d’écriture ouvert à tous, même hors communauté universitaire, sans obligation d’assiduité d’une séance à l’autre.
Parenthèse ludique ou contemplative, les ateliers d’écriture de la BU s’adressent à tous, débutants ou habitués. On passe un bon moment, libre d’écrire, de rêver et de lire… ou pas!
Sur inscription à bu-action-culturelle@univ-lemans.fr .
Boulevard Paul d’Estournelles de Constant B.U. Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 83 30 64
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier d’écriture paysages nouveaux Le Mans a été mis à jour le 2026-03-19 par CDT72