Atelier d’écriture Médiathèque de Pissos Pissos

Atelier d’écriture

Médiathèque de Pissos 52 route de Daugnague Pissos Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

L’association Ecrire en chemin nous propose un atelier d’écriture une fois par mois.

Véronique nous offre un moment de création et de partage à travers l’écriture !

Sans jugement et tout en tolérance venez découvrir l’artiste qui se cache en vous !

Alors, inscrivez vous !

Véronique Darras de l’association Ecrire en chemin nous propose une fois par mois un atelier d’écriture.

Véronique nous propose un moment de créativité tout en bienveillance.

Un moment pour soi pour écrire, rêver et partager.

N’hésitez pas à réserver et découvrez l’écrivain qui se cache en vous !! .

Médiathèque de Pissos 52 route de Daugnague Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 92 05 mediatheque@pissos.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier d’écriture

The Ecrire en chemin association offers a writing workshop once a month.

Véronique offers us a moment of creation and sharing through writing!

Come and discover the artist in you!

Sign up now!

L’événement Atelier d’écriture Pissos a été mis à jour le 2026-01-14 par OT Cœur Haute Lande