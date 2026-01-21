Atelier d’écriture poésie Bibliothèque Vaugirard Paris
Atelier d’écriture poésie Bibliothèque Vaugirard Paris mercredi 4 mars 2026.
Découvre le poète qui est en toi. Nous te proposerons quelques jeux pour t’aider à écrire tes propres poésies.
Atelier d’écriture poétique sur le thème de la liberté.
Le mercredi 04 mars 2026
de 10h00 à 12h00
gratuit
Réservation obligatoire auprès de la bibliothèque.
Public jeunes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-04T11:00:00+01:00
fin : 2026-03-04T13:00:00+01:00
Date(s) : 2026-03-04T10:00:00+02:00_2026-03-04T12:00:00+02:00
Bibliothèque Vaugirard 154 rue Lecourbe 75015 Paris
Afficher la carte du lieu Bibliothèque Vaugirard et trouvez le meilleur itinéraire