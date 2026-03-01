Atelier d’écriture poétique au Jardin de l’Aqueduc Jardin de l’Aqueduc Paris
Atelier d’écriture poétique au Jardin de l’Aqueduc Jardin de l’Aqueduc Paris dimanche 22 mars 2026.
Venez participer à un instant de création plein de douceur et de poésie…
Organisé par Armelle, Jenny et Florence dans le cadre du Printemps des Poètes
Le dimanche 22 mars 2026
de 14h30 à 17h30
gratuit
Réservations par email à : jardin.aqueduc@gmail.com
Public enfants, jeunes et adultes.
Jardin de l’Aqueduc 16 rue Thomas Francine 75014 Paris
