Atelier d’écriture poétique au Jardin de l’Aqueduc Jardin de l’Aqueduc Paris

Atelier d'écriture poétique au Jardin de l'Aqueduc Jardin de l'Aqueduc Paris

Atelier d’écriture poétique au Jardin de l’Aqueduc Jardin de l’Aqueduc Paris dimanche 22 mars 2026.

Venez participer à un instant de création plein de douceur et de poésie…

Organisé par Armelle, Jenny et Florence dans le cadre du Printemps des Poètes
Le dimanche 22 mars 2026
de 14h30 à 17h30
gratuit

Réservations par email à : jardin.aqueduc@gmail.com

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-22T15:30:00+01:00
fin : 2026-03-22T18:30:00+01:00
Date(s) : 2026-03-22T14:30:00+02:00_2026-03-22T17:30:00+02:00

Jardin de l’Aqueduc 16 rue Thomas Francine  75014 Paris


Afficher la carte du lieu Jardin de l’Aqueduc et trouvez le meilleur itinéraire

Prochains événements à Paris