Atelier d’écriture poétique avec Albane Gellé Médiathèque Verlaine Pontiffroy Metz

Médiathèque Verlaine Pontiffroy 1 Place de la Bibliothèque Metz Moselle

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2026-03-14 10:30:00

fin : 2026-03-14 12:30:00

2026-03-14

Un moment d’écriture poétique en présence de la poétesse Albane Gellé. En partenariat avec POEMA, Maison des poésies d’aujourd’hui (itinérance, Grand Est).

Dans le cadre du Printemps des poètes.

Dès 15 ans.Tout public

Médiathèque Verlaine Pontiffroy 1 Place de la Bibliothèque Metz 57000 Moselle Grand Est servicesauxpublics@mairie-metz.fr

A moment of poetic writing in the presence of poet Albane Gellé. In partnership with POEMA, Maison des poésies d’aujourd’hui (touring, Grand Est).

As part of the Printemps des poètes festival.

Ages 15 and up.

