Atelier d’écriture poétique avec la chanteuse Louise Combier Pôle culturel de Narrosse Narrosse

Atelier d’écriture poétique avec la chanteuse Louise Combier

Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Louise Combier, jeune artiste révélée dans l’émission télévisée The Voice , anime un atelier d’écriture poétique dont les textes des participants seront mis en musique pour le concert au pôle culturel de Narrosse le soir-même à 20h30. Sur inscription. .

Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 24 54 communication@mairie-narrosse.fr

