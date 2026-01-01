Atelier d’écriture poétique avec la chanteuse Louise Combier Pôle culturel de Narrosse Narrosse
Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse Landes
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
2026-03-14
Louise Combier, jeune artiste révélée dans l’émission télévisée The Voice , anime un atelier d’écriture poétique dont les textes des participants seront mis en musique pour le concert au pôle culturel de Narrosse le soir-même à 20h30. Sur inscription. .
