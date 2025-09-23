Atelier d’écriture poétique Azay-le-Ferron

2 rue des jardins Azay-le-Ferron Indre

Début : Mardi 2025-09-23 10:00:00

fin : 2025-10-28 12:00:00

Atelier animée par Caroline.

Moment d’écriture convivial. Vous pouvez venir essayez à n’importe quel moment de l’année. .

2 rue des jardins Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 40 97 bibliotheque-azayleferron@orange.fr

English :

Workshop led by Caroline.

German :

Workshop geleitet von Caroline.

Italiano :

Laboratorio condotto da Caroline.

Espanol :

Taller dirigido por Caroline.

