Atelier d’écriture poétique Azay-le-Ferron
Atelier d’écriture poétique Azay-le-Ferron mardi 23 septembre 2025.
Atelier d’écriture poétique
2 rue des jardins Azay-le-Ferron Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Mardi 2025-09-23 10:00:00
fin : 2025-10-28 12:00:00
Date(s) :
2025-09-23 2025-10-28
Atelier animée par Caroline.
Moment d’écriture convivial. Vous pouvez venir essayez à n’importe quel moment de l’année. .
2 rue des jardins Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 40 97 bibliotheque-azayleferron@orange.fr
English :
Workshop led by Caroline.
German :
Workshop geleitet von Caroline.
Italiano :
Laboratorio condotto da Caroline.
Espanol :
Taller dirigido por Caroline.
