Atelier d’écriture poétique et scène ouverte slam avec piano, Maison Marbeuf, Rennes

Atelier d’écriture poétique et scène ouverte slam avec piano Dimanche 8 mars, 14h45 Maison Marbeuf Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-08T14:45:00+01:00 – 2026-03-08T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-08T14:45:00+01:00 – 2026-03-08T18:00:00+01:00

Inscription à l’atelier via ce lien: https://www.helloasso.com/associations/maison-marbeuf/evenements/atelier-d-ecriture-poetique-et-scene-ouverte-slam-avec-piano

Voilà le programme!

– 15h : atelier d’écriture et mise en voix avec Victor Âm

– 17h : goûter

– 17h30 : scène ouverte accompagnée au piano par Héléna Riols

Scène ouverte tout public, dans la limite des places disponibles (20 personnes)

Tarif :

Atelier d’écriture et mise en voix slam : 20€ + 2€ d’adhésion à l’association

Scène ouverte : Prix libre au chapeau pour les personnes n’ayant pas participé à l’atelier d’écriture

Le slam de poésie est un outil pour exprimer ses idées, ses inspirations, ses peines, ses joies… ce sont les mots que l’on essaie de faire claquer, avec l’objectif d’« attraper » les oreilles des spectateur.ices, mais surtout d’oraliser la poésie de manière à la rendre encore plus vivante !

C’est par un travail des mots, du corps et de la voix qu’une personne devient slameur.euse. Venez vous y frotter avec Victor Âm ! Héléna Riols vous accompagnera au piano sur la scène ouverte pour un pur moment de félicité !

Maison Marbeuf 21 boulevard marbeuf Rennes 35000 Bourg l'Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne

Cycle d’ateliers animés par Victor, slameur, et accompagné au piano par Héléna, pianiste.