Atelier d’écriture poétique Jobourg La Hague

Jobourg 1 Rue de l’Église La Hague Manche

Début : 2025-10-11 09:00:00

fin : 2025-10-11 12:00:00

2025-10-11

Atelier poésie avec balade préalable avec Adeline Miermont-Giustinati de La Péninsule Maison de poésie en Cotentin. Pour débuter, une petite balade permettra de s’imprégner de l’environnement de La Hague. Le but de l’atelier qui suivra sera d’écrire afin de faire ressortir une description sensible du territoire, avec/à partir de mots du parler normand , et d’en réaliser une petite édition papier fait main (un petit livre-objet) atelier pour les adultes. .

Jobourg 1 Rue de l’Église La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 52 49 85 mediatheque-jobourg@lahague.com

