ATELIER D’ECRITURE POÉTIQUE Puissalicon
23 avenue de Beziers Puissalicon Hérault
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
2026-03-21
Atelier sur réservation. Venez exercez votre plume à l’écriture poétique et aux jeux de mots à 15h à la Médiathèque.
23 avenue de Beziers Puissalicon 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 28 11 78 mediatheque@puissalicon.fr
English :
Workshop on reservation. Come and practice your penmanship in poetic writing and wordplay at 3pm at the Médiathèque.
